Çağdaş Bodrum hedefe adım adım

Türkiye Erkekler Basketbol Birinci Lig'de lider Çağdaş Bodrum, hedefine emin adımlarla ilerliyor. Normal sezonun bitimine 3 maç kala en yakın takipçisi Samsunspor'un 2 puan önünde bulunan Muğla ekibi, üçte üç yaparak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Kalan üç karşılaşmasında sırasıyla Depomax Harem, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Final Spor ile mücadele edecek olan Bodrum, bu müsabakaları kazanarak direkt olarak üst lige çıkmak istiyor. Ender Aslan'ın takımın başına geçmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan ve mağlubiyet almayan Çağdaş Bodrum'da camia Süper Lig'e inanıyor.



OGÜN ÖZDEMİR

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