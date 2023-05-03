Efeler 09 SFK garanti peşinde

Tarihinde ilk kez profesyonel ligde yer alan Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, bu hafta Play-Off'u erken garantileme mücadelesi verecek. TFF 3. Lig 3. Grup'ta 8 maçtır bileği bükülmeyip art arda 3 galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip, son 3 haftaya 54 puanla 3. sırada girdi. Play-Off barajının hemen dışındaki 46 puanlı Sapanca Gençlikspor'a 8 puan fark atan Efeler, bu hafta küme düşmesi kesinleşen sonuncu Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda yenerse rakibinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Play-Off'u matematiksel olarak garantileyecek.

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