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Haberler Spor Fethiyespor’da mecburi ayrılık

Fethiyespor’da mecburi ayrılık

3.5.2023

Gazete

Fethiyespor’da mecburi ayrılık
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda mücadele eden Fethiyespor'da mecburi ayrılık yaşandı. Son maçında Pazarspor'u 7-1'lik skorla mağlup eden lacivert- beyazlılarda bu maçın ardından savunma oyuncusu Rıdvan Türker ile golcü Oktay Balcı, kısa dönem vatani görevini tamamlamak için Bilecik Alay Komutanlığı'na teslim oldular. Teknik direktör Erhan Altın, "Rıdvan Türker ve Oktay Balcı'yı vatani görevlerine uğurladık. Kısa dönem askerlik için bu iki futbolcumuz son 3 maçta yer alamayacaklar. Arkadaşları yerini dolduracak. Futbolcularımıza vatani görevlerinde başarılar diliyorum"dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ
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