Kritik dönemeç

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde son üç haftaya girilirken, Ege ekipleri birbirinden zor müsabakalara çıkacaklar. Harika bir sezon geçiren ve Play-Off'u garantileyen Pınar Karşıyaka, 19 galibiyet ve 8 mağlubiyet sonucu topladığı 46 puanla ilk iki mücadelesi veriyor. F.Bahçe'nin 1 puan gerisinde 3. sırada yer alan İzmir ekibi, kalan üç maçında Bahçeşehir Koleji, ONVO Büyükçekmece ve AYOS Konyaspor ile karşılaşacak.



ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Yakaladığı çıkışla alt sıralardan kurtulan ve Play-Off'un kapısına dayanan Aliağa Petkimspor'un kalan 3 maçta fikstürü çok zorlu. 38 puanı bulunan Aliağa ekibi, sırasıyla Fenerbahçe, Gaziantep Basket ve Telekom ile oynayıp Play-Off'a girmeye çalışacak. Süper Lig'deki 2. senesini geçiren Manisa BŞB, 37 puanla Play-Off mücadelesi veriyor. Manisa ekibi, sırasıyla Büyükçekmece, Telekom ve Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışına katılmak istiyor. İlk senesinde özellikle sahasında önemli başarılar elde eden Merkezefendi Belediyesi Basket ise Telekom, G.Saray ve Efes'i mağlup edip sükse yapmanın peşinde.



OGÜN ÖZDEMİR

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