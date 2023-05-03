Rüzgar gibi geçti

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları sona erdi. 24 Nisan'da başlayan ve 6 gün süren yarışmalarda dereceye girenlerle, milli takıma seçilen sporcular için ödül töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürü Adem Özalp, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Emrah Kadir Çakır'ın yanı sıra yarışmalara katılan yüzlerce sporcu ve antrenörleri hazır bulundu.



ÖDÜLLER DAĞITILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Ayvalık'ta unutulmaz bir yarışma olduğunu vurgulayarak, "Ayvalık halkına ve yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Harika bir organizasyon oldu. Söz verdiğimiz gibi Ayvalık, eski günlerine dönecek" dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren kulüplerin sporcularıyla, Türkiye Yelken Milli Takımı'na girmeye hak kazanan sporculara ödülleri takdim edildi.



SUAT SALGIN

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