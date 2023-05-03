Somaspor, Fair Play’de zirvede

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışı veren Somaspor, bu sezon Fair-Play ruhuyla dikkat çekti. Manisa temsilcisi, 33 maçta sadece 56 sarı kart görerek Fair-Play tablosunda grubunda zirvede yer aldı. Grubun en centilmen ekibi olarak dikkat çeken siyah-beyazlılar, hiç kırmızı kart görmezken bu anlamda da profesyonel liglerde de 10 takımdan biri olmayı başardı. 1. Lig'de Pendik, 2. Lig Beyaz Grup'ta Menemen, Bursa, 3. Lig'te Yeni Mersin İY, Derince, K.Maraş, Bayrampaşa, Akhisarspor kırmızı kart görmeyen ekipler oldu.

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