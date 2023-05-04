A.Efes’te şok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'te büyük şok yaşanıyor. İstanbul ekibinde forma giyen Chris Singleton dün kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki oyuncu hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. ABD'li uzun forvetin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, bir süre hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.



SPOR HAYATI SONA EREBİLİR

Amerikalı 33 yaşındaki basketbolcunun potada kariyerine devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Dün Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir. Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir. Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.



TBF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) rahatsızlanarak tedavi altına alınan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Chris Singleton için geçmiş olsun mesajı yayımladı.TBF'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Rahatsızlık geçiren Chris Singleton'a ve tüm Anadolu Efes camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, sporcumuzun sağlıkla parkelere dönmesini temenni ederiz" denildi.

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