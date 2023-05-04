Aydın BŞB evinde teslim oldu

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi Play-Off 5/8 Etabı ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediye, sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ilk seti sarı-kırmızılıların 18-25'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci seti de 23-25 önde tamamlayan G.Saray, setlerde 2-0 öne geçmeyi başardı. Üçüncü set, 25-21 ile kazanan Aydın ekibi, dördüncü seti de 25-17 üstün tamamlayarak setlerde durumu 2-2'ye getirdi. Beşinci seti 12-15 kazanan Galatasaray, müsabakayı 3-2 önde tamamladı. Play-off 5/8 Etabı ikinci maçı cumartesi günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Mücadele, saat 13.00'te başlayacak.



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