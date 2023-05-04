  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aydın BŞB evinde teslim oldu

Aydın BŞB evinde teslim oldu

4.5.2023

Gazete

Aydın BŞB evinde teslim oldu
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi Play-Off 5/8 Etabı ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediye, sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ilk seti sarı-kırmızılıların 18-25'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci seti de 23-25 önde tamamlayan G.Saray, setlerde 2-0 öne geçmeyi başardı. Üçüncü set, 25-21 ile kazanan Aydın ekibi, dördüncü seti de 25-17 üstün tamamlayarak setlerde durumu 2-2'ye getirdi. Beşinci seti 12-15 kazanan Galatasaray, müsabakayı 3-2 önde tamamladı. Play-off 5/8 Etabı ikinci maçı cumartesi günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Mücadele, saat 13.00'te başlayacak.

KAZIM YÖRÜKCE
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA