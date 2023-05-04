Balıkesirspor’dan şirketleşme adımı

TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düşen Balıkesirspor'da yönetim kongre kararı aldı. Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada kongrede Yeni Spor Yasası gereği dernek statüsünden çıkıp şirketleşme için gereken tüzük değişikliğinin yapılacağını duyurdu. Kurmaylar, kulüp delegelerini 26 Mayıs günü Olağanüstü Kongre'ye davet etti. Açıklamada, "Balıkesirspor Kulübü üyelerimizin geleceğimizin şekilleneceği, yeni temellerinin atılacağı şirketleşme ve tüzük değişikliği kongresine katılımlarını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. 2022 yılında seçilen Başkan Nedim Ömer'in seçimde yeniden aday olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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