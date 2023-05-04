Bodrum’un Celal’i var

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hattındaki yerini koruma mücadelesini veren Bodrumspor'da Celal Dumanlı yine göz dolduruyor. Muğla temsilcisinin amatör liglerden bu yana formasını giyen ve bu sene 11. sezonunu geçiren deneyimli forvet, takımına verdiği 6 skor katkısıyla başarının mimarlarından oldu. Senelerdir sergilediği istikrarlı performansla takımın tam manasıyla vazgeçilmez ismi olan 29 yaşındaki golcü bu sezon forma giydiği 28 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi. Deneyimli oyuncu, bu sezon sergilediği performansla takımın skora en fazla katkı yapan isimleri arasında yer aldı. Celal, 13 gol atan Kenan ile 8'er golü olan Gökdeniz ve Samet'in ardından rakip ağlara gönderdiği 5 golle takımının önemli hücum kozu olmaya devam etti.



BERKE ÖZBAY

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