İzmir sporun başkenti olacak

Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında temsilciler ile sporcularla bir araya geldi.Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleşen organizasyona İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez ile bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı. İzmir'den Türkiye'ye yayılan bir spor şöleni yaşadıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "81 ilimizde Türk sporunun amatör spor kulüplerimizle birlikte yeni başlangıcını yapıyoruz. Çok büyük bir desteği kulüplerimize kazandırıyoruz. Bugün çok gururluyuz. İzmir'imiz için, İzmir'imizin güzide ilçeleri için muhteşem yatırımlarımızın açılışını yapıyoruz. Millete hizmet etme onurunu taşımaya devam edecek. İzmir'imizi, gençlik şehrimizi, spor şehrimizi yukarı çektik. 89 olan tesis sayısını 300'ün üzerine çıkaracağız" diye konuştu.Amatör kulüpleri güçlendirdiklerine değinen Kasapoğlu, "14 bine yakın kulübe, sporculara 345 milyon TL destek veriyoruz. İzmir'deki kulüplerimiz 21 milyon 350 bin TL destek alıyorlar. 13 bin 965 kulübümüze malzeme desteği sağlıyoruz. Sporcu fabrikası olan İzmir'e hep inandık. Yeni projelerle bu yatırımları devam ettireceğiz. Yine hizmetlerimizle konuşacağız. İzmir'de gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Tüm ilçelere gençlik merkezi kazandıracağız" şeklinde konuştu. Aliağa ve Ödemiş'te ilçe statları için çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Konak'taki havuzun yerine olimpik, en modern havuzumu başlatıyoruz. İlçelerimizde spor salonlarını başlatıyoruz. İzmir'in gençlik ve spor vizyonu duraksamadan devam edecek. İzmir'i sporda marka şehir yapacağız. Sporun başkenti olacak. İzmir gençliğin ve sporun kenti olacak. Onlarca kulüp var, hayalimiz onları bir araya getirmekti. Modern altyapıyla sinerji dolu ortam sağlamaktı. İzmir kulüplerine buradaki mekanı tahsis ediyoruz" dedi. Konuşmanın ardından amatör kulüplere ve sporculara yardım desteğinde bulunuldu.