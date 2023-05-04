Manisa FK’nın kozu sahası

Spor Toto 1. Lig'de Play- Off hattının 3 puan gerisinde 8. basamakta yer alan Manisa FK, kaderini evinde çizecek. Manisa, lig maratonunun sonuna yaklaşılırken kalan 3 maçından 2'sini taraftarı önünde oynayacak. Son üç karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen ve sahadan 2 galibiyet, 1 de beraberlikle ayrılarak iyi bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, performansını evinde de sürdürmek istiyor. Bu süreçte ilk olarak pazar günü Ege derbisinde Göztepe'yi ağırlayacak olan Manisa FK, ardından deplasmanda Tuzlaspor'la kapışacak. Manisa ekibi 2022-2023 sezonunun son maçında ise Mümin Özkasap Stadı'nda Pendikspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak kalan maçlarda tüm puanlara talip olduklarını ifade ederken, üst ve alt basamaklarda yer alan rakiplerinin alacağı sonuçların da hedeflerini gerçekleştirmeleri için çok önemli olduğunu vurguladı.



BERKE ÖZBAY

DİĞER