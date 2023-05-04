  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK’nın kozu sahası

Manisa FK’nın kozu sahası

4.5.2023

Gazete

Manisa FK’nın kozu sahası
Spor Toto 1. Lig'de Play- Off hattının 3 puan gerisinde 8. basamakta yer alan Manisa FK, kaderini evinde çizecek. Manisa, lig maratonunun sonuna yaklaşılırken kalan 3 maçından 2'sini taraftarı önünde oynayacak. Son üç karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen ve sahadan 2 galibiyet, 1 de beraberlikle ayrılarak iyi bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, performansını evinde de sürdürmek istiyor. Bu süreçte ilk olarak pazar günü Ege derbisinde Göztepe'yi ağırlayacak olan Manisa FK, ardından deplasmanda Tuzlaspor'la kapışacak. Manisa ekibi 2022-2023 sezonunun son maçında ise Mümin Özkasap Stadı'nda Pendikspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak kalan maçlarda tüm puanlara talip olduklarını ifade ederken, üst ve alt basamaklarda yer alan rakiplerinin alacağı sonuçların da hedeflerini gerçekleştirmeleri için çok önemli olduğunu vurguladı.

BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA