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Haberler Spor Nazilli Bld’de Toros iddialı

Nazilli Bld’de Toros iddialı

4.5.2023

Gazete

Nazilli Bld’de Toros iddialı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta liderlik yarışı veren Şanlıurfa'yı yenerek büyük sükse yapan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mesut Toros iddialı konuştu. 13 maçtır yenilmeyen Şanlıurfaspor'u yenerek kritik bir 3 puan aldıklarını söyleyen Toros, "Ekibimle birlikte Nazilli'ye çok şeyler kattık aynı şekilde şehir de karşılık verdi. Bu şehir adına şampiyonluk yaşattı. Urfa maçında bütün şehir istedi. Taraftarımız tribünü doldurdu. Çok iyi destek verdiler ve sonucunda galip geldik. Çok mutluyum. İki maçımız kaldı. Mücadelemizi bırakmıyoruz. Ligi en iyi yerde bırakacağız. Çok mutluyum bu galibiyet için" ifadelerini kullandı. Nazilli, 34 hafta sonunda 45 puanla 10. sıraya yükselirken düşme potasıyla arasındaki puan farkını da 6 puana çıkardı.
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