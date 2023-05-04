Şampiyonların hedefi Paris

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Taha Akgül, sıradaki hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu belirterek kariyerlerine olimpiyat şampiyonluğu da eklemek istediklerini söyledi. Milli güreşçiler ASKİ Spor Kulübü'nde basın mensuplarıyla birlikte kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. 10. şampiyonluğu kazanan Taha Akgül, "2024 Olimpiyatlarına bir sene var. Hiç rehavete kapılmıyoruz. Rehavete kapılacak bir zaman da değiliz ki Avrupa Şampiyonası da bizi rehavete kaptıracak büyük bir şampiyonluk değil" ifadelerini kullandı. 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ise "Bize verilen değeri ve o vefayı boşa çıkarmamak için devletimize karşılığını verebilmek en büyük amacımız bu. Bu Avrupa Şampiyonası önemliydi çünkü maçın ikinci dakikasında sakatlandım. Derimin altına 500 milim bir kan sızmış, karşılaşmaya öyle devam ettim. Kırılması zor bir rekor vardı, Rus sporcuların 12 Avrupa şampiyonluğu vardı. Zor da olsa bunu gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

DİĞER