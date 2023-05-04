TFF binasına saldırıya 7,5 yıl hapis

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına silahlı saldırı düzenleyen Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu hakkındaki dava görüldü. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Cüneyd Uslu'nun "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar, "Mala zarar verme" suçundan ise 2 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Oğuzhan Güneysu'nun ise beraati istendi. Sanık Cüneyd Uslu, kimseyi tehdit etmediğini belirterek, "Kimseyi öldürmeye de teşebbüs etmedim. Beraatimi talep ederim" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cüneyd Uslu'nun "Birden fazla kişiye karşı silahla tehdit" suçundan 6 yıl, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Güneysu ise beraat etti.

DİĞER