Kartal atakta

Gelecek sezon savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fransa Ligi ekiplerinden Strasbourg'da oynayan Alexander Djiku ile iletişime geçti. Beşiktaş yönetimi'nin 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ifade edilirken, oyuncunun ilk görüşmede Beşiktaş'ın teklifine olumlu cevap verdiği belirtildi. Fakat iki taraf arasında pazarlıklar sürüyor. Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Djiku'nun menajeri ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcuya Fransa ve İtalya'dan da teklifler olduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Djiku'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Öte yandan attığı golle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayallerini çöpe atan Ukraynalı oyuncunun Vitaliy Buyalskiy, Güneş'in ilgisini çekti. D.Kiev forması giyen 30 yaşındaki orta saha ile temaslar sıklaştırılacak.

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