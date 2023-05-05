TFF’den Kuntz yalanlaması

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemdeki Stefan Kuntz iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Büyükekşi, "Şu anda Kuntz ile yolların ayrılması gibi bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Bilindiği gibi önceki gün Kuntz'la yolların ayrıldığı ve yerine Abdullah Avcı'nın geleceğine yönelik ortaya atılan iddia gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Hatta Avcı'nın yardımcılarının da isimleri açıklanmıştı.

13 MAÇTA 8 GALİBİYET

AVCI'NIN yardımcılığını yapacak isimlerin Burak Yılmaz, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör ve Özerk Tufan'ın olacağı iddia edilmişti. Kuntz ile toplamda 13 maç oynayan Bizim Çocuklar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, Dünya Kupası Elemeleri'nde Play-Off'ta Portekiz'e boyun eğip Katar'a gidememişti. Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk 2 maçında ise Ermenistan'ı 2-1 yenerken, Hırvatistan'a ise 2-0 kaybetmişti.