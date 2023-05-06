Bucaspor’da ince hesaplar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesini sürdüren Bucaspor 1928'de ince hesaplar yapılıyor. Lider konumda bulunan Kocaelispor'u 6 puan geriden takip eden İzmir ekibi, öncelikle kalan 3 haftada rakiplerine karşı sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek, ardından rakiplerinin puan kayıplarını bekleyecek. Sarılacivertliler Vanspor FK ve İskenderunspor maçlarından 6 puan çıkarmanın hesabını yaparken, son hafta ligden çekilen Diyarbekirspor'dan alacağı hükmen galibiyetle 9 puanı hanesine yazdırmak için savaş verecek. Ligde artık son düzlüğe girilirken gözünü liderliğe diken Fırtına, Kocaelispor'un Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor ve Ankara Demirspor maçlarında takılmasını bekleyecek.

BERKE ÖZBAY