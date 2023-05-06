Ege’de telafisi zor derbiler

Spor Toto 1. Lig'de 36. haftaya girilirken, Yeni Asır Gazetesi'nin deneyimli yazarı Hayri Ülgen, Ege derbileri ile ligin genel durumunu yorumladı.

Ülgen, 5 Ege ekibi için yarın oynanacak olan maçların telafisinin zor olduğunu dile getirdi.

Ülgen, "1. Lig'de maçların favorisi yoktur.

Ama 2.'lik avantajı Rize'de. Diğer maç ise Sakarya-Pendik maçı. Lig ikincisi kim olabilir, Play-Off'a kim kalır ve kim ateş hattında kalır, yarın yüzde 50-60 belli olacaktır" dedi.

KAZANAN İLK 6'DA KALIR

Play-Off yarışını etkileyecek Manisa FK-Göztepe maçı ile ilgili konuşan Ülgen, "Manisa FK ve Göztepe sıkıntılarla bu sezona başlamıştı. Göztepe ligin ikinci yarısında yakaladığı inanılmaz çıkış ve oynadığı futbolla 56 puanı hanesine yazdırırken Play-Off hattına kadar geldi.

Sarı-kırmızılılar eğer derbide kazanırsa puanını 59 yapıp Play-Off'un içinde olacaktır.

Manisa kaybederse Play-Off onlar için çok daha zor bir hale gelir, ancak kazanırlarsa umutlarını sürdürürler.

Manisa FK, Göztepe'yi yenerse gücünü artırır. Ancak Göztepe son haftalarda oynadığı futbolu sürdürerek kazanırsa Play-Off'un içinde kalır" dedi.

BERABERLİK MUTLU ETMEZ

Bodrum-Altınordu maçına değinen Ülgen şöyle konuştu: "Bu iki takımın puana öyle ihtiyacı var ki, biri 3 puanla Play- Off'a kalabilir, diğeri ise lige tutunabilir. Altınordu kazanırsa ligden düşmeme durumu yüzde 90'a çıkacak. Beraberlik ikisine de yaramaz. Onun için her iki ekip için de mutlaka kazanılması gereken bir maç. Bodrumspor'un evinde çok iyi oynaması kendileri için büyük avantaj. Altınordu ise adeta yaralı bir aslan. Bodrumspor maçında ya tedavisini yapacak ya da daha kötü duruma düşecek.

İZMİR TEMSİLCİSİ KAZANMALI

Altay-Denizli maçını da yorumlayan Ülgen, "Denizlispor bir alt lige düştü. Altay için bu maç çok önemli. Siyah-beyazlılar kazandığı takdirde puanını 37'ye çıkaracak ve kendisini yüzde 80 kurtaracak. Altay'ın mutlaka kazanması gereken bir maç" dedi. Hayri Ülgen ligde kalmanın hesaplarını yapan ekipler için 38 puanın idare edeceğini, 39 puanın ise takımları rahatlatacağını söyledi. Haftanın en önemli karşılaşmasının Erzurumspor FK-Gençlerbirliği maçı olduğunu belirten Ülgen, bu maçın sonucunun da lige tutunmak isteyen ekipler için önemli olduğunu vurguladı.

BERKE ÖZBAY