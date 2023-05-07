Şampiyonlar belli olabilir

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Çorum FK'nin Kırmızı Grup'ta Kocaelispor'un 36. hafta müsabakalarının ardından 1. Lig'e yükselmeyi garantileme ihtimali bulunuyor. Beyaz Grup'ta son 3 haftaya ikinci sıradaki Şanlıurfaspor'un 6 puan önünde giren Çorum FK, 1. Lig için avantajlı durumda bulunuyor. İzmir'de Menemen FK'ye konuk olacak Çorum FK karşılaşmadan galip ayrılması ve Bursaspor'u ağırlayacak Şanlıurfaspor'un puan kaybı halinde 1. Lig'e çıkacak.

Çorum FK'nin 1 puan alması durumunda rakibi Şanlıurfaspor'un mağlup olması, Çorum ekibini yine 1. Lig'e yükseltecek. Kırmızı Grup'ta Kocaelispor, en yakın rakipleri Bucaspor 1928'in 5, İskenderunspor'un 7 puan önünde yer alıyor. Kocaelispor, Etimesgut Belediyespor deplasmanından galibiyetle dönmesi ve Bucaspor 1928'in puan kaybı halinde geçen sezon veda ettiği 1. Lig'e tekrar dönecek. Kocaelispor'a rakiplerinin alacağı sonuçlara göre bugün beraberlik bile yeterli olacak.