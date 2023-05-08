Konyaaltı Belediye Avrupa şampiyonu

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinin rövanşında İspanya ekibi Atletico Guardesi'yi 33-20 yenerek kupanın sahibi oldu, tarihi bir zafere imza attı. Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, bu başarıyla kupayı Türkiye'ye getiren ilk takım oldu. Galibiyetin ardından oyuncular ve takımın antrenörü Birol Ünsal büyük sevinç yaşadı. 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nun yarısından fazlası dolarken, mücadele sonrasında salonda büyük coşku yaşandı. Sevinçlerin ardından yapılan kupa seremonisinde, takım oyuncuları ve teknik heyet kupayı beraber kaldırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da şampiyon olan Konyaaltı Belediyespor'u yayımlaÜnsal yaşa- dığı mesajla tebrik etti.

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