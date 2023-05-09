Manisa FK kahroldu

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yolunda sezonun en kritik maçlarından birine Göztepe karşısında çıkan Manisa Futbol Kulübü, son saniyede yediği golle kahroldu. 59. dakikada Ayberk'in golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, tam galibiyete yaklaşmışken 90+7'de kalesinde golü gördü. Rakibiyle 1-1 berabere kalan Manisa FK, bitime 2 maç kala 7. sıradaki Göztepe ile arasındaki 5 puanlık farkı 2'ye düşürme fırsatını tepti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

Son saniye beraberliğiyle Play-Off yarışında büyük oranda havlu atan Manisa FK'da futbolcular ve teknik ekip maç bitiminde üzüntü yaşadı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Göztepe'nin kapanan bir takım olduğunu belirterek, "Maçın bittiğini düşündüğümüz anda golü yedik. Futbol maalesef böyle bir şey. Son 15-20 saniye kala golü yedik. Matematiksel olarak şansımız var. Ligde 2 maçımız kaldı. Onları kazanıp diğer maçların sonuçlarını bekleyeceğiz" diye konuştu. Manisa FK, gelecek hafta Tuzlaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelip ardından son maçta Play- Off hattındaki Pendikspor'u konuk edecek.