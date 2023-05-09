Potada ince hesaplar

Süper Lig'de son yılların en çekişmeli sezonu yaşanıyor. Play-Off öncesi üst sıralarda çekişme devam ederken, Ege ekiplerinin ilk 8'e kalma ve lige tutunma yarışı da nefesleri kesiyor. Zirve yarışındaki Pınar Karşıyaka'nın hedefi, Play- Off'a 3. sıradan girebilmek. İkili averajla Anadolu Efes'in önünde yer alan Kaf-Kaf, son 2 maçını kazanırsa rakibine bakmaksızın bunu başaracak.

Ligin diğer Egelileri Merkezefendi ve Manisa Büyükşehir Belediye ise aldıkları kritik galibiyetlerle Play-Off hattına yaklaştı. 11'er galibiyeti olan Manisa BŞB ve Merkezefendi, 1 galibiyet üstlerinde Play-Off sınırında bulunan Bahçeşehir'i geçmeye çalışacak.

ZOR KARŞILAŞMALAR VAR

Üst üste galibiyetlerle taraftarını mutlu eden Aliağa Petkimspor da maç eksiğiyle 11 galibiyette bulunuyor. Avrupa maçı nedeniyle Fenerbahçe Beko ile oynayacağı maç ertelenen İzmir ekibi de son 3 maçında iyi sonuçlar alarak Play-Off biletini kapmaya çalışacak.

ERMAN AZAR