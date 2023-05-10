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Haberler Spor Aydın BŞB geç açıldı

Aydın BŞB geç açıldı

10.5.2023

Gazete

Aydın BŞB geç açıldı
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde 7.'lik-8.'lik Play-Off turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u mağlup ederek avantajı kaptı: 3-1. İki takım arasındaki 2. maç cuma günü saat 16.00'da Sarıyer'in sahasında oynanacak. Mücadeleye konuk takım etkili başladı ve çekişmeli geçen ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. ikinci sette oyunun hakimiyetini Sarıyer elinde tutsa da son bölümde toparlanan ev sahibi rakibini yakalamayı başardı. Son bölümde hata yapmayan Aydın BŞB, seti 26-25 alarak 1-1'lik eşitliği sağladı. Üçüncü sete iyi başlayan ve üstünlüğünü sürdüren Aydın'ın Sultanları 25-18'lik skorla durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü set büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takımda birçok kez öne geçerken, sön bölümde hata yapmayan Aydın BŞB, seti 26-24 müsabayakı da 3-1 kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı.
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