Bodrumspor’un içi dışı bir oldu

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off oynama mücadelesi veren Bodrumspor'un içi dışı neredeyse bir. Ligde bitime iki hafta kala Samsunspor ve Göztepe ile birbirinde zorlu maçlara çıkacak olan yeşil-beyazlıların geride kalan 34 karşılaşmada hem iç sahada hem gurbette sergilediği performans birbirine oldukça yakın. Muğla temsilcisi taraftarı önünde oynadığı 17 maçta hanesinde 30 puanı yazdırırken, gurbette mücadele ettiği 17 müsabakada ise rakiplerinden 28 puanı kapmasını bildi.

DEPLASMANDA İLK 3'TE

Yeşil-beyazlılar, deplasmanda aldığı 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi ile hanesine yazdırdığı 28 puanla en iyi performans sergileyen üçüncü takım olarak dikkat çekiyor. Muğla temsilcisi, iç sahada ise topladığı 30 puanla 7. basamakta konumlanıyor.