İzmirli sörfçüye Fransa’dan madalya

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) milli sörfçü öğrencisi Onur Cavit Biriz, Fransa'da düzenlenen Hyeres Madalya Yarışları'nda ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Farklı ülkelerden 21 sporcunun yer aldığı IQ Foil kategorisinde yarışan Biriz, uluslararası alanda madalyaları bulunan birçok iddialı rakibini geride bırakarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. 11 yıldır milli takım adına yarışmalara katılan 25 yaşındaki Onur Cavit Biriz, son olarak Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenen 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek büyük gurur yaşadı.

HEDEF HİÇ BİTMEZ

"Fransa'ya giderken kendimi çok iyi hissediyordum, hazırdım" diyen milli sporcu, "Madalyaya ulaşacağıma çok inanıyordum. Öyle de oldu. Hedef hiçbir zaman bitmez, bitmemeli. Ülkemi uluslararası alanda daha çok temsil edip madalya sayımı artırmak istiyorum" diye konuştu.