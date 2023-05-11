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Haberler Spor Manisa FK’nın kaderi İstanbul

Manisa FK’nın kaderi İstanbul

11.5.2023

Gazete

Manisa FK’nın kaderi İstanbul
Spor Toto 1. Lig'de son iki haftaya Play-Off hattının 5 puan gerisinde giren Manisa FK'nın kaderini İstanbul belirleyecek. Siyah-beyazlılar, kalan iki haftada önce Tuzlaspor'a deplasmanda konuk olacak, ardından sezonun son maçında sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Manisa temsilcisine rakiplerinden alacağı puanlar da yeterli olmayacak. Öncelikli hedefi iki maçta toplam 6 puanı hanesine yazdırmak olacak olan siyah-beyazlıların gözü kulağı rakiplerinde olacak. Camianın büyük bir kesiminde Play-Off'a artık imkansız gözüyle bakılırken, maetmatiksel olarak şansını sürdüren Manisa FK'da Yalçın Koşukavak ise sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Manisa FK'da son Göztepe maçında uzatma dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Fernandes'in durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.
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