Devlete vefa borcum var

Olimpiyat, dünya, Avrupa'da rekorlar kırarak madalyalar kazanan ASKİ Spor Kulübü'nün olimpik milli güreşçisi Rıza Kayaalp önemli açıklamalarda bulundu. Kayaalp, ülkesine olan vefanın bitmeyeceğini ve olimpiyat şampiyonu olsa da vefayı ödeyemeyeceğini belirtti. Kayaalp, şunları söyledi: "Köyden çıkıp güreş eğitimine girmemiz, devletin bize tüm imkanları sunması, bizden tek istediği şampiyon olmamızdı. Bu olmasa benim güreşçi olma şansım sıfırdı. Güreş 4-5 yılda öğrenilen bir spor. Ondan sonra senin düzenli antrenman yapacağın bir yere ihtiyacın var. Bu dünyanın en güzel nimeti. Şimdi aldığımız madalyalarla bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Devlet bizi büyüttü, madalyalar aldık ama bize hala karşılığını veriyor. Beni yetiştiren devletime vefamı ne kadar çok şampiyon olabilirsem o kadar fazla öderim" dedi.

GÖZÜ AVRUPA REKORUNDA

12. kez Avrupa Şampiyonu olan ve efsane Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekorunu egale eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa kıtasında en fazla madalyaya sahip sporcu olduğunu ifade etti. Milli güreşçi, Avrupa'da 13 kez final yapmanın zor olduğunu dile getirerek, "Bu istikrarı korumak, aynı şeyi tekrarlamak çok zor. Çoğu güreşçiye hayatı boyunca bir tanesi bile nasip olmazken, bize 13 final nasip oldu. Seneye de 14.'yü alıp Avrupa'da rekorun tek sahibi olmak istiyorum" dedi.