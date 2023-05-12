Fenerbahçe şampiyon

VOLEYBOL Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu. Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015 ve 2016- 2017'nin ardından 6. kez kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, seti 28-26 kazandı. Ev sahibi ekip, 2. seti 25-21 önde kapattı. Üçüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe, 25-21 ile skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sete ev sahibi ekip iyi başladı. Eczacıbaşı Dynavit, seti 26-24 kazandı: 2-2. Final setine etkili başlayan Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı açtı. Sarı-lacivertliler, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

KASAPOĞLU KUTLADI

ÖTE yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."