Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde düzenlenen, "Şampiyonlar Buluşması"nda sporcularla bir araya geldi. Bu yıl katıldıkları uluslararası organizasyonlarda madalya alan sporcularla gurur duyduğunu belirten Kasapoğlu, "Büyük hedeflerinizi çok iyi biliyorum ve sizlerin bu hedeflere ulaşma noktasındaki inancınıza, gayretinize şahidim. Bugüne kadar siz başarılarınızla, gayretlerinizin ne kadar samimi olduğunu gösterdiniz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, çalışarak her bir imkanı en güzel şekilde değerlendirerek bizi mahcup etmediniz" dedi.Kasapoğlu, genç nüfusa sahip bir ülke olarak Türkiye'nin çok büyük bir potansiyelinin olduğunu belirterek, "Son 21 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki atılımlarla spordaki altyapısını, başarısını, tesisleşmesini çok ama çok farklı bir şekilde dönüştürmüş, devrim yapmış bir ülkeyiz. Bundan sonra da yine aynı özveriyle hükümet olarak, devlet olarak, bakanlığınız olarak ilgili kurumlarla, kuruluşlarla gayretlerimize devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılı olacak" diye konuştu. Kasapoğlu, sporcuların başarılarına katkı veren teknik ekiplere, federasyonlara ve ailelere teşekkür ederek, "Gençler, sizlerle gurur duyuyoruz. Hep umudumuz oldunuz. Sporda inşallah marka değerimizi, yıldızımızı sizlerle birlikte yücelteceğiz ve yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.