KAF-KAF kayıp

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde ilk iki mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'a mağlup olarak büyük bir fırsat tepti: 85-72. Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 13. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 9. yenilgisini yaşadı. Müsabakaya iki takımda pota altında etkili başlarken, birbirlerine üstünlük kuramadılar ve ilk periyot 21-21 eşitlikle geçildi. İkinci çeyrekte nefesleri kesen bir müsabakaya sahne oldu. Maç iki takım arasında gidip gelirken, ev sahibi ekip son topta bulduğu sayıyla devreyi 36-35 önde kapattı.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

Üçüncü çeyrekte oyundan kopan yeşil-kırmızılılar karşısında hakimiyeti eline alan Büyükçekmece, farkı çift hanelere taşımayı başardı. Üstünlüğünü üçüncü periyot boyunca sürdüren İstanbul temsilcisi, son bölüme 13 sayı farkla 63-50 önde girdi. Müsabakanın son bölümünde Pınar Karşıyaka'nın farkı azaltma çabalarına izin vermeyen ve aradaki farkı korumayı başaran Büyükçekmece Basketbol , maçı 85-72 kazanarak Play-Off yolunda çok kritik bir galibiyet aldı. İzmir ekibi Karşıyaka ise ilk iki yolunda ağır bir yara aldı.