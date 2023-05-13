  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor KAF-KAF kayıp

KAF-KAF kayıp

İlk iki mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, deplasmanda fırsat tepti. Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde İzmir ekibi Karşıyaka, rakibi karşısında varlık gösteremediği maçta Büyükçekmece Basketbol'a mağlup oldu.

13.5.2023

Gazete

KAF-KAF kayıp

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde ilk iki mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'a mağlup olarak büyük bir fırsat tepti: 85-72. Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 13. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 9. yenilgisini yaşadı. Müsabakaya iki takımda pota altında etkili başlarken, birbirlerine üstünlük kuramadılar ve ilk periyot 21-21 eşitlikle geçildi. İkinci çeyrekte nefesleri kesen bir müsabakaya sahne oldu. Maç iki takım arasında gidip gelirken, ev sahibi ekip son topta bulduğu sayıyla devreyi 36-35 önde kapattı.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI
Üçüncü çeyrekte oyundan kopan yeşil-kırmızılılar karşısında hakimiyeti eline alan Büyükçekmece, farkı çift hanelere taşımayı başardı. Üstünlüğünü üçüncü periyot boyunca sürdüren İstanbul temsilcisi, son bölüme 13 sayı farkla 63-50 önde girdi. Müsabakanın son bölümünde Pınar Karşıyaka'nın farkı azaltma çabalarına izin vermeyen ve aradaki farkı korumayı başaran Büyükçekmece Basketbol , maçı 85-72 kazanarak Play-Off yolunda çok kritik bir galibiyet aldı. İzmir ekibi Karşıyaka ise ilk iki yolunda ağır bir yara aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA