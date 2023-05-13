  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Komşuya Türk antrenör

Komşuya Türk antrenör

AEK Takımı’nı çalıştıran Yunus Öçal, Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası’nda rakibi olacak Yunanistan Kadın Milli Voleybol Takımı’nın başına getirildi

13.5.2023

Gazete

Komşuya Türk antrenör

Yunanistan Voleybol Federasyonu, sürpriz bir hamle yaparak AEK'da görevini sürdüren Yunus Öçal'ı kadın milli takımı başantrenörlüğü görevine getirdi. Yunan ekibi AEK'ya ile geçen sezon ilk kez Yunanistan Kupası'nı kazandıran 35 yaşındaki genç çalıştırıcı fedarasyon yönetimiyle 1 yıllık anlaşma yaptığını ifade etti. AEK'daki görevine devam edeceğini ifade eden Öcal böylelikle 15 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'ye rakip olacak. Marcello Abbondanza'nın takımdan ayrılıp Güney Kore'ye gitmesinin ardından sürecin çok hızlı geliştiğini aktaran Öçal, "Grupta Türkiye, Azerbaycan, Çekya gibi sert takımlar var" dedi.

HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK
Hedeflerini ilk 4 olarak açıklayan genç çalıştırıcı Yunus Öçal, "Altı takım arasında ilk 4'e girerek gruptan çıkmamız lazım. Sonuç odaklı hareket etmemiz gerekiyor. Kadroyu da buna göre kuracağız. Yetenekli oyuncularımız var. İlk hedefimiz gruptan çıkmak, sonra adım adım ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA