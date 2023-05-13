Komşuya Türk antrenör

Yunanistan Voleybol Federasyonu, sürpriz bir hamle yaparak AEK'da görevini sürdüren Yunus Öçal'ı kadın milli takımı başantrenörlüğü görevine getirdi. Yunan ekibi AEK'ya ile geçen sezon ilk kez Yunanistan Kupası'nı kazandıran 35 yaşındaki genç çalıştırıcı fedarasyon yönetimiyle 1 yıllık anlaşma yaptığını ifade etti. AEK'daki görevine devam edeceğini ifade eden Öcal böylelikle 15 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'ye rakip olacak. Marcello Abbondanza'nın takımdan ayrılıp Güney Kore'ye gitmesinin ardından sürecin çok hızlı geliştiğini aktaran Öçal, "Grupta Türkiye, Azerbaycan, Çekya gibi sert takımlar var" dedi.

HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK

Hedeflerini ilk 4 olarak açıklayan genç çalıştırıcı Yunus Öçal, "Altı takım arasında ilk 4'e girerek gruptan çıkmamız lazım. Sonuç odaklı hareket etmemiz gerekiyor. Kadroyu da buna göre kuracağız. Yetenekli oyuncularımız var. İlk hedefimiz gruptan çıkmak, sonra adım adım ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.