Kural aynen devam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün yaptığı toplantıda ana gündem maddesi olan yabancı kuralı ile ilgili karar verildi. Birçok takım yabancı sınırının kaldırılmasını istendiği biliniyordu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanları arasında yapılan toplantı sonucunda taraflar mevcut kuralın bir sezon daha devam etmesinde karara vardı.



14 YABANCI HAKKI BULUNACAK

Süper Lig'de gelecek sezonda saha içerisinde 8+3 kuralı devam ederken, kulüplerin 14 yabancı bulundurma hakkı bulunacak. Federasyonun yabancı kuralı ile ilgili verilen bir yıl uzatma kararını açıklamayı seçim sonrasına ertelediği ve pazartesi ya da salı günü resmi duyuruyu yapacağı öne sürüldü.



YENİ PROJELER HAZİRAN SONRASI

Federasyonun toplantı öncesi yabancı kuralı başta olmak üzere, tesisleşme ve altyapı ile ilgili hazırladığı geleceğe dönük projelerle ilgili de görüşmeler yapıldı. Fakat haziran ayında federasyonda yapılacak olan seçim nedeniyle bu projelerin daha sonra değerlendirilmesine oy birliğiyle karar verildi. Bilindiği gibi Büyükekşi, geçtiğimiz haziran ayında bir seneliğine başkanlık görevine gelmişti. Büyükekşi'nin yeniden seçilmesi durumunda projeler hayata geçirilecek.

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