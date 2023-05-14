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Haberler Spor Aydın’ın gururu Nefise

Aydın’ın gururu Nefise

Nefise Atalay, Muaythai Dünya Şampiyonası’nda ikinci olmayı başararak Aydın’a gurur yaşattı

14.5.2023

Gazete

Aydın’ın gururu Nefise
Tayland'da düzenlenen Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılan Aydınlı sporcu Nefise Atalay, dünya ikincisi oldu. 57 kg kategorisinde Güney Afrikalı ve Suudi Arabistanli rakiplerini nakavt ederek finale yükselen Atalay, finalde önceki senenin dünya şampiyonu Rus rakibine yenilerek müsabakayı ikinci tamamladı. Lakabı 'Ringlerin Kurdu' olan Atalay, "Şampiyon olup bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı okutmak isterdik ama nasibimizde bu varmış. Eksiklerimi gördüm ve bu eksikleri kapatmak için çalışmaya devam edeceğim. Hocam Murat Delikurt'a ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi. Milli Takım Antrenörü Murat Delikurt ise çok mutlu olduğunu belirterek, "İlimize, ilçemize ilkleri yaşattık. Tüm teknik ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.
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