İstikrarın adı Bodrum

Spor Toto 1. Lig'de mücadele ettiği ilk sezonda oldukça başarılı bir grafik sergileyen Bodrumspor gösterdiği performansla istikrarın adı oldu. Yeşil-beyazlılar ligde bitime 2 hafta kala Play-Off hattındaki yerini korurken, geride kalan 36 haftanın sadece birinde ilk 7 takım arasında yer alamadı. Sezonun 35 haftasında Play-Off hattındaki yerini korumayı başarabilen Muğla temsilcisi, ilk 7 sıranın gediklisi oldu. Ligde geride kalan süreçte oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi ile 58 puanı hanesine yazdırmayı başaran Bodrumspor, sadece ligin 15. haftasındaki Denizlispor beraberliğinin ardından Play- Off hattından çıkarak 8. basamakta yer aldı. Geçen yıl 2. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan yeşil-beyazlılar, 38 haftanın 14'ünde ilk 5'ten çıkarken, kalan 24 haftada yine Play-Off hattının değişilmez takımlarından olmuştu.



BERKE ÖZBAY

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