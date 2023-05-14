Manisa BŞB hata yapmadı

Süper Lig'de kalmayı garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29. hafta karşılaşmasında ligden düşmeyi garantileyen AYOS Konyaspor Basketbol'u 91-87 mağlup etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Manisa ekibi, Roberson ve Troy ile etkili oldu. Başa baş giden ilk periyodun ardından rakibinin boş hücumlarına üst üste basketlerle cevap veren Ege temsilcisi devreye 47-35'lik skorla önde gitti. İkinci yarıda Sulaimon, Badzim ve Schilling ile etkili olmaya başlayan ev sahibi, maçın son dakikalarında farkı 2'ye kadar düşürmeyi başardı. Son bölümde hata yapmayan ve serbest atışları sayıya çevren Manisa, karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

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