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Haberler Spor Manisa Futbol kaçana yanıyor

Manisa Futbol kaçana yanıyor

14.5.2023

Gazete

Manisa Futbol kaçana yanıyor
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefinden uzaklaşan Manisa FK, Altay ile birlikte ligin en çok berabere kalan 2. takımı oldu. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyemeyen ve son olarak evinde Göztepe ile kalesinde son saniyelerde gördüğü gol ile berabere kalan Manisa temsilcisi, sezon başından bu yana aldığı 11 beraberlik nedeniyle büyük kayıp yaşadı. Bu süreçte 22 puanı kaçıran siyah-beyazlılar, 12 beraberliği bulunan Ç. Rizespor'dan sonra en çok berabere kalan takımlardan biri oldu. 53 puanla 9. sırada konumlanan ve ilk 7 umutlarını büyük ölçüde yitiren Manisa ekibi, kaybettiği puanlarına yanıyor.
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