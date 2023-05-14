Manisa Futbol kaçana yanıyor

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefinden uzaklaşan Manisa FK, Altay ile birlikte ligin en çok berabere kalan 2. takımı oldu. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyemeyen ve son olarak evinde Göztepe ile kalesinde son saniyelerde gördüğü gol ile berabere kalan Manisa temsilcisi, sezon başından bu yana aldığı 11 beraberlik nedeniyle büyük kayıp yaşadı. Bu süreçte 22 puanı kaçıran siyah-beyazlılar, 12 beraberliği bulunan Ç. Rizespor'dan sonra en çok berabere kalan takımlardan biri oldu. 53 puanla 9. sırada konumlanan ve ilk 7 umutlarını büyük ölçüde yitiren Manisa ekibi, kaybettiği puanlarına yanıyor.

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