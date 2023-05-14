Petkimspor lige tutundu

Son yılların en çekişmeli sezonunun yaşandığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, evinde Gaziantep'i yenmeyi başararak lige tutundu. Her iki takım da son saniyelere kadar oyundan kopmadı. İlk periyot 19-19 eşitlikle geçilirken, pota altında daha çok etkili olan konuk ekip devreye 4 sayı farkla önde girdi. Üçüncü periyodun başında 9 sayı farkla geriye düşen Aliağa, Perkins, Booth ve Aldridge ile sayılar buldu ve son çeyreğe girilirken farkı 2'ye indirdi.

MAÇIN YILDIZI JOSH PERKINS

Son 2.30 dakikaya girilirken Perkins'in uzak mesafeden yolladığı üçlükle Petkim skora bir kez daha dengeyi getirdi. Maçın bitimine 33 saniye kala Gaziantep'e hücum faul yaptıran Perkins, Aliağa'ya bir şans daha getirdi. Karşılıklı serbest atışlardan kazanılan birer sayının ardından son hücumda boş kalan Perkins cezayı kesti ve attığı üçlükle takımını öne geçirdi. G.Antep'in son hücumunda ise sahneye Simmons çıktı ve yaptığı blokla konuk ekibin umutlarını iyice azalttı. 1.4 saniye kala atılan şut da isabetli olmayınca Petkim maçı kazandı. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde kalmayı garantiledi. Gaziantep ise son haftaya ikili averajda geride olduğu Beşiktaş ile aynı puanda girdi.