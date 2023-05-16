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Haberler Spor Aydın BŞB’de yaprak dökümü

Aydın BŞB’de yaprak dökümü

16.5.2023

Gazete

Aydın BŞB’de yaprak dökümü
Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 7'nci sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, 5 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Mavi-beyazlılar Semra Özer, İdil Naz Başcan, Özlem Güven, Sasa Planinsec ve Shealyn McNamara ile vedalaştı. Aydın temsilcisinde kondisyoner Caner Atasever'in de görevi sona erdi. Aydın Büyükşehir Belediyespor'da gözler yapılacak yeni transferlere çevrildi. Aydın ekibinin yeni sezon için Bolu Belediyespor'dan libero Gizem Çerağ Düzeltir, Nilüfer Belediyespor'dan orta oyuncu İlayda Uçak, ABD'li pasör Lauren Carlini ile anlaştığı iddia edilmişti.
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