Beklenen oldu kural değişmedi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Mehmet Büyükekşi başkanlığında yapılan toplantıların ardından, yabancı oyuncu kuralına ilişkin beklenen açıklama yapıldı. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de kulüpler sahada aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesi'ne en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir" ifadelerine yer verildi. Spor Toto 1. Lig'deki kulüpler de sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurabilecek. Açıklamada, "Müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir. Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacak" ifadeleri yer aldı.

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