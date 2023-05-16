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Haberler Spor Beklenen oldu kural değişmedi

Beklenen oldu kural değişmedi

Önümüzdeki sezon da Süper Lig’de 8+6 1. Lig’de ise 5+3 kuralıyla devam edilecek.

16.5.2023

Gazete

Beklenen oldu kural değişmedi
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Mehmet Büyükekşi başkanlığında yapılan toplantıların ardından, yabancı oyuncu kuralına ilişkin beklenen açıklama yapıldı. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de kulüpler sahada aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesi'ne en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir" ifadelerine yer verildi. Spor Toto 1. Lig'deki kulüpler de sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurabilecek. Açıklamada, "Müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir. Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacak" ifadeleri yer aldı.
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