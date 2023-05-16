Ege temsilcileri 3. Lig mesaisinde

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri yarın hafta içi mesaisinde karşılaşmalara çıkacak. 2. Grup'ta iddiası bulunmayan Turgutluspor evinde saat 15.00'te kendisi gibi hedefsiz Gümüşhane Sportif'le karşılaşacak. Play-Off'u daha önce garantileyen Kuşadasıspor, yuvaya dönen teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu yönetimindeki ilk sınavında kümede kalma mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği'ne konuk olacak. 3. Grup'ta Play-Off biletini kapan Efeler 09 SFK, taraftarının önünde 5'te 5 yapma hedefiyle Fatsa Belediyespor'la prestij mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Son olarak deplasmanda Kepez Belediyespor'a 4-0 yenilen Akhisarspor, iç sahada 3'te 3 yapma hedefiyle Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek. İddiasız Bergama Belediyespor ise deplasmanda Play-Off potasındaki Beyoğlu Yeniçarşıspor'la karşılaşacak. Tüm maçlarda düdük saat 15.00'te çalacak.

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