Filede zafer Ziraat Bankkart’ın

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, final serisinin son maçında Halkbank'ı 3-1 yenen Ziraat Bankkart oldu. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk setini Ziraat Bankkart 25-22 aldı. İkinci seti baştan sona üstün olan Halkbank 25-20 önde bitirerek durumu eşitledi. Ziraat Bank, son bölümünü iyi oynadığı üçüncü seti de 25-22 alarak tekrar öne geçti. Dördüncü sete Halkbank iyi başladı ancak Ziraat çabuk toparlandı. Önce eşitliği sağlayan kırmızı-beyazlılar, son bölümde de daha az hata yapan taraf olarak seti 25-22, maçı da 3-1 kazanarak mutlu sona ulaştı. Ziraat Bankkart bu sonuçla üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Başkent ekibi 2020-2021 sezonunda F.Bahçe HDI Sigorta'yı, geçen sezon da yine Halkbank'ı geçerek şampiyon olmuştu.

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