Manisa BŞB’de başkan umut dolu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, tarihinde ilk defa mücadele ettiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda son haftaya girilirken, Play-Off yolunda önemli bir virajı dönecek. Potanın Tarzanları, ligin 30. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da Galatasaray Nef'e konuk olacak. Başkan Bora Çaylan, "İyi başlayamadığımız sezonda yeni hocamız Hakan Demir yönetiminde aldığımız galibiyetler ile Play-Off potasına girdik. G.Saray'ı yenmemiz gerekiyor. Ardından Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece'nin mağlup olmasını bekleyeceğiz. İmkansız diye bir şey olmadığını sezonun geri kalan bölümünde gösterdik. Sonuç her ne olursa olsun ortaya koyduğumuz mücadele bizim için çok önemli. Hiçbir takıma karşı geri adım atmıyoruz ve her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz" dedi.

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