Prestij maçlarında sahne alacaklar

TFF 2. Lig'de küme düşen Balıkesirspor ile son haftalara iddiasız giren Uşakspor ve Fethiyespor prestij maçlarına çıkacak. Kırmızı Grup'ta üst üste 3 galibiyet alırken rakip fileleri 18 kez sarsan Fethiyespor kendisi için sezonun son sınavında Play-Off'u garantileyen 1461 Trabzon FK'yı ağırlayacak. Grupta cumartesi günü deprem nedeniyle ligden çekilen Adıyamanspor FK deplasmanında oynaması gereken son maçı hükmen 3 puanla geçecek Fethiyespor'un bu randevu öncesi 49 puanı bulunuyor. Uşakspor, Play-Off barajındaki Bitexen Vanspor FK'yı konuk edecek. Bu maçın ardından sezonu cumartesi günü İskenderunspor önünde İstanbul deplasmanında tamamlayacak Uşakspor hafta içinde teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu'yla yollarını ayırmıştı. Transfer yasaklı kadrosuyla art arda ikinci kez küme düşerek TFF 3. Lig'e gerileyen Balıkesirspor ise son iç saha maçında Zonguldak Kömürspor karşısına çıkacak. Balıkesirspor bu maçın ardından cumartesi günü Vanspor'a konuk olarak lige resmen veda edecek.

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