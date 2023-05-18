TFF 3. Lig 3. Grup'ta son maçında evinde Fatsa Belediyespor'u 5-0 yenen Efeler 09 tutulmuyor. Bu galibiyetle yenilmezliğini 10 maça, galibiyet serisini de 5 karşılaşmaya çıkaran yeşil-beyazlılar, ligi ilk dörtte bitirmeyi de garantiledi. Efeler 09, Play- Off turundaki ilk maçını evinde oynayacak. Efeler'in hedefi ligin son haftasında deplasmanda lider olan 68 Aksaray Belediyespor'u mağlup ederek ligi üçüncü tamamlamak. Teknik direktör Veyis Kanber 2. Lig'e yükseleceklerini belirterek, "Önümüzde oynayacağımız Aksaray Belediyespor maçı ligi üçüncü veya dördüncü bitirme bakımından belirleyici olacak. Üçüncü bitirmek istediğimiz için bu maçı kazanmak istiyoruz. Üçüncülük avantajı ile Play-off'a gitmek çok önemli. İnşallah takımımızı İkinci Lig'e çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

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