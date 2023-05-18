  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Efeler 09 tutulmuyor

Efeler 09 tutulmuyor

18.5.2023

Gazete

Efeler 09 tutulmuyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son maçında evinde Fatsa Belediyespor'u 5-0 yenen Efeler 09 tutulmuyor. Bu galibiyetle yenilmezliğini 10 maça, galibiyet serisini de 5 karşılaşmaya çıkaran yeşil-beyazlılar, ligi ilk dörtte bitirmeyi de garantiledi. Efeler 09, Play- Off turundaki ilk maçını evinde oynayacak. Efeler'in hedefi ligin son haftasında deplasmanda lider olan 68 Aksaray Belediyespor'u mağlup ederek ligi üçüncü tamamlamak. Teknik direktör Veyis Kanber 2. Lig'e yükseleceklerini belirterek, "Önümüzde oynayacağımız Aksaray Belediyespor maçı ligi üçüncü veya dördüncü bitirme bakımından belirleyici olacak. Üçüncü bitirmek istediğimiz için bu maçı kazanmak istiyoruz. Üçüncülük avantajı ile Play-off'a gitmek çok önemli. İnşallah takımımızı İkinci Lig'e çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA