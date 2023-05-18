Fethiyespor hedefi tutturdu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor sezonun son maçında 1461 Trabzonspor engelini tek golle geçerek bayram yaptı. Ligin son haftasında ligden çekilen Adıyaman'dan direkt 3 puan alacak olan lacivert-beyazlılar 55 puanla sezonu noktalayacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, "Hedefimiz 55 puandı. Şükürler olsun 55 puana ulaştık. Şöyle bir hesap yapıyorum, 23 maçta 40 puan almışız. İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Yönetimimizle birlikte sezonu kapattık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, bizi yalnız bırakmadılar. Finali hep birlikte yaptık. Galibiyeti onlara armağan ediyorum. Ben Samsunluyum biliyorsunuz; benim bir hedefim vardı 55'i yakaladığım için çok memnunum" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ