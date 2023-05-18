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Haberler Spor Hakan Demir resmen İran’da

Hakan Demir resmen İran’da

18.5.2023

Gazete

Hakan Demir resmen İran’da
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran antrenör Hakan Demir, İran Basketbol Milli Takımı'nın dümenine geçti. İran Basketbol Federasyonu, antrenör arayışında listenin ilk sırasına aldığı tecrübeli çalıştırıcıyla 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. A Milli Takım'da sürdürdüğü Ergin Ataman'ın yardımcılığı görevinden ayrılacak Hakan Demir, Manisa BŞB'deki görevini ise İran Milli Takımı'yla birlikte sürdürecek. İran, bu yıl 25 Ağustos- 10 Eylül arasında FIBA Dünya Kupası'nda, Eylül'de Asya Şampiyonası'nda, ardından da Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek. Demir'in ekibinde bir Türk asistan antrenör de olacak.
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