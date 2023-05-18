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İrtifa kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 haftada 3 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılılar, 3. sıradaki yerini Anadolu Efes’e kaptırdı. Kaf-Kaf, ligin son haftasında Konya’ya konuk olacak.

18.5.2023

Gazete

İrtifa kaybetti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 haftada 3 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, bitime 1 maç kala puan tablosunda üçüncü sıradaki yerini Anadolu Efes'e kaptırdı. Karşıyaka 20 galibiyetle dördüncü sırada kalırken, dün Fenerbahçe Beko'yu 96-91 mağlup eden Anadolu Efes 21 galibiyete ulaşıp üçüncülüğe yükseldi. Ligde Karşıyaka son hafta cuma günü küme düşen AYOS Konyaspor'u konuk edecek.

BURSA İLE EŞLEŞEBİLİR
Play-Off öncesi iddialı rakipleri Türk Telekom ve Fenerbahçe'yi üst üste yenip gaza basan Anadolu Efes ise pazar günü Merkezefendi Belediyesi deplasmanına çıkacak. Pınar Karşıyaka normal sezonu dördüncü bitirirse Play-Off çeyrek finalinde beşinci durumdaki Frutti Extra Bursaspor'la saha avantajını eline alarak eşleşecek. Karşıyaka dördüncü olursa ilk turu geçtiği takdirde Play-Off yarı finalinde ikinci Fenerbahçe yerine turu geçerse lider Türk Telekom'un rakibi olacak.
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