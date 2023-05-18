KSK’de sancılı günler

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bir dönem şampiyonluk hayalleri kuran Karşıyaka ligde havlu attı. Evinde şampiyonluk yarışındaki Belediye Kütahyaspor'u yenmesine rağmen yarıştaki rakibi Nevşehir Belediyespor da kazanınca son hafta öncesi Play-Off fırsatını kaçıran Kaf-Kaf, 3 puana sevinemezken, kulüpte kongre süreci de başladı. Geçen sezon transfer yasağını açarak 20 takviye yaptıktan sonra ligi alt sıralarda tamamlayan, mutlak şampiyonluk hedefi ve yıldız transferlerle girdiği bu sezonda Play- Off'u bile göremeyen İzmir ekibi, yine hayal kırıklığı yaşadı. Cumartesi günü Elazığspor'a formalite niteliğindeki son maçta konuk olacak yeşil-kırmızılılarda yönetimin Kütahya randevusu sonrası açıkladığı olağan mali genel kurul kararı tartışma yarattı.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ ALDI

YEŞİL-KIRMIZILILARDA 5.5 yıldır görevde olan başkan Turgay Büyükkarcı yönetimi, mali genel kurulun ilk tarihini 31 Mayıs, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayacağı için kongrenin çoğunluk aranmadan yapılacağı ikinci kongre tarihini ise 18 Temmuz olarak açıkladı. Yönetime istifa çağrısı yapan taraftarların bir kısmı sosyal medyada seçimli genel kurul kararı alınmamasına ve kongrenin yaz ortasında düzenlenmesine tepki gösterdi.

ILKER ERGÜLLÜ YÖNETİME SERT ÇIKTI

KARŞIYAKA'DA başkanlığa adaylığını açıklayıp kongrenin seçimli olmasını isteyen Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü de yönetimin mali genel kurul kararına sert çıktı. Önceki gün canlı yayına katılan Ergüllü, 18 Temmuz'a ertelenen kongrenin kulübü kaosa sürükleyeceğini savundu.