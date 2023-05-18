Manisa FK mutsuz

Spor Toto Birinci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'u 9 kişi tamamladığı maçta 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, 3 puana rağmen Play- Off trenini kaçırdı. Bu sonuçla 56 puana yükselen siyah-beyazlılar, önünde yer alan 59'ar puana sahip Göztepe ve Eyüpspor'un yanı sıra 56 puanı bulunan 8'inci Ankara Keçiörengücü'nü olası puan eşitliği durumunda geçme şansını kaybetti. Manisa FK geçen hafta Göztepe önünde hayati öneme sahip galibiyeti son saniyede kaçırmıştı. İkili averajda Göztepe ve Eyüpspor'un gerisinde yer alan Manisa FK'nın olası üçlü ya da dörtlü averaj hesaplarında da ilk 7'ye girme şansı kalmadı. Sezon başından beri üst sıraları hedefleyen Manisa FK, bu sonuçlarla Play-Off hedefini bu sezon tutturamadı. Manisa FK sezonun son maçında şampiyonluk veya direkt Play-Off finali hesapları yapan Pendikspor'u konuk edecek.

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